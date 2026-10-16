Un nuevo escándalo sacude la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En medio de las versiones sobre una fuerte discusión entre la modelo y el cantante, que le pusieron punto final a su matrimonio, Pochi lanzó una bomba en Puro Show al revelar que una vestuarista habría mantenido conversaciones comprometedoras con él y que, posteriormente, le habría enviado los chats a la conductora.

La información sorprendió al panel del ciclo de eltrece, donde deslizaron que podría aparecer una nueva tercera en discordia en la historia de la pareja. Según lo que contó la panelista, los mensajes estarían vinculados con un supuesto encuentro íntimo que ambos habrían planeado antes del casamiento de Prandi y Ortega: “Una fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el ‘lore’ este que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, reveló la panelista.

Ante la posibilidad de una nueva tercera en discordia, Pampito intervino: “Una nueva tercera en discordia sería”, comentó, mientras el resto del panel bromeaba sobre la cantidad de personas que podrían sumarse a la trama.

Julieta Prandi habló de los rumores de separación de Emanuel Ortega (Foto: captura de América).

Pero lo más fuerte llegó cuando Pochi dio detalles de lo que le habían contado: “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”.

Según ella, la situación no habría quedado solamente en esas conversaciones. La mujer habría decidido enviarle los mensajes directamente a Julieta Prandi: “Pero, más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, aseguró.

“Porque ahí en los chats no es que era un chichoneo, había una intención”, acotó el conductor, al referirse al supuesto encuentro que habrían estado organizando.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

La revelación generó más preguntas en el estudio, especialmente sobre el lugar en el que se habría producido la cita. En ese contexto, Fernanda Iglesias recordó una declaración de Martín Ortega, hermano del cantante, sobre el estudio mencionado en las versiones: “El hermano de Emanuel Ortega, Martín, salió a decir que el estudio no era un bulo, pero era un bulo…”, comentó la periodista.

De acuerdo con el relato de Pochi, el envío de los mensajes habría sido determinante en el conflicto entre la modelo y el músico: “Lo que me cuentan es que previo al casamiento, Julieta Prandi habría recibido chats por parte de una chica que es vestuarista, relacionado a conversaciones con Emanuel Ortega donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él”, explicó. Y cerró, contundente: “Y eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

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JOSEFINA LYNCH ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADA COMO LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

El revuelo alrededor de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse, sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones que circularon en los últimos días y que la apuntaron como una supuesta tercera en discordia, Josefina Lynch decidió romper el silencio y hacer un contundente descargo en sus redes sociales.

La joven utilizó sus historias de Instagram para desmentir las versiones que la relacionaron sentimentalmente con el músico y dejar en claro cuál fue el vínculo que los unió. Sin vueltas, negó haber tenido una relación amorosa con él y explicó que el contacto entre ambos estuvo ligado a un proyecto musical en el que se encuentra trabajando: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó Lynch en una de sus publicaciones.

Luego, profundizó sobre su relación con el hijo de Palito Ortega y fue tajante: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Para despejar cualquier duda sobre la naturaleza de ese acercamiento, la cantante agregó: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”.

Lejos de alimentar la polémica, Josefina también explicó por qué decidió pronunciarse públicamente. Según sostuvo, le parecía necesario aclarar una versión que consideró falsa, especialmente porque involucraba a personas que atraviesan un momento personal delicado: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió en otra de sus historias.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Además, dejó en claro que no tiene intención de profundizar el conflicto ni de opinar sobre cuestiones privadas de la pareja: “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, remarcó.

En el cierre de su descargo, la cantante eligió bajar el tono de la controversia y dirigirse a todos los involucrados, incluidos quienes difundieron la versión que la puso en el centro de las miradas: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó.