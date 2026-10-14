La sorpresiva separacion de Julieta Prandi de Emanuel Ortega a tan solo 27 días de haberse casado por civil, tras 6 años en pareja, desató una insólita teoría de cómo habrían provocado la crisis desde afuera del matrimonio.

“Sabiendo que Prandi es sensible a los celos, Ana Paula Dutil le mandó a una amiga a Emanuel para que grabe el audiolibro de La Risa Más Triste”, soltó Camilo García, tras aclarar que el gesto de la madre de los dos hijos de Ortega“no fue a propósito”.

Ahí fue que Rodrigo Lussich pasó en limpio: “Hay una biblioteca que cree que Dutil, después de haberle bancado mil andanzas a Emanuel en Miami, que sabe es un pito loco, le puso el cebo en juntada con Julieta Ortega y toda la familia que odia a Prandi”.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

En esta hipótesis el conductor de Intrusos precisó que “Ana Paula habría sido la autora material de ponerle el cebo”, o sea su amiga Mariana Marx, a Emanuel “para que él pique” y dijo: “Fue para erosionar la relación”.

Qué siente el clan Ortega por Prandi

Como si fuera poco, Lussich recordó que los Ortega habrían visto como Prandi samarreaba a Emanuel dentro del auto en plena discusión. “La familia de él odia a la nueva nuera y ama a la vieja nuera”.

De hecho, para Adrián Pallares “se ve de acá a China” que Dutil boicoteó el matrimonio de su exmarido con Julieta Prandi. “Es Avenida Brasil”, remató Pallares irónico por lo novelesco del relato.

Es más, Marcela Tauro afirmó que Ana Paula Dutil dijo que está en pareja “porque todo el mundo la bardea”.