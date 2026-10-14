La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sigue dando que hablar. Esta vez, fue Julieta Ortega quien salió a defender a su hermano frente a los rumores que lo vinculan con Josefina Lynch, la cantante y modelo señalada como una supuesta tercera en discordia.

En una entrevista con el programa Ángel responde, de Bondi, Julieta se refirió a las versiones que circularon sobre el uso del estudio de grabación de Emanuel. Según esos comentarios, el músico habría permitido que otras mujeres grabaran allí sin cobrarles.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

La actriz no dejó pasar esa versión y fue contundente: “No, no, pará. Eso es horrible y eso sí quiero decirlo, mi hermano no le da gratis el estudio a nadie, creéme”, aseguró.

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La aclaración llegó después de que trascendiera que Josefina Lynch habría ido al estudio del músico para grabar y compartido imágenes desde ese lugar. Según contó Karina Iavícoli en LAM, esos encuentros y unos presuntos mensajes de tono sugestivo habrían provocado una discusión entre Emanuel y Prandi. Por el momento, son versiones que circularon en televisión y que no confirman por sí solas una infidelidad.

Julieta también habló sobre cómo estaría atravesando su hermano la separación y se refirió a las versiones que indicaban que había tenido que dejar la casa que compartía con la modelo. “No sé si tiene una cama, pero si tiene un sillón debe estar en el sillón, pobre chico. Gracias que tiene el estudio”, comentó con ironía.

Julieta Ortega habló de la separación de su hermano Emanuel de Julieta Prandi (Foto: captura de Bondi).

Cuando le preguntaron si Prandi lo había echado de la vivienda, prefirió no dar precisiones: “Yo no te puedo dar esos datos”, dijo. La actriz también explicó por qué Emanuel no se instaló en su casa. “No, porque está mi hijo”, respondió. Además, contó que Sebastián, su otro hermano, vive en el mismo edificio, aunque tampoco tiene espacio de sobra para recibirlo.

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