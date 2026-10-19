Josefina Lynch rompió el silencio a una semana de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y contó detalladamente cómo fueron los tres días que pasó en el estudio del productor, en Chacarita, y cómo quedó tildada de “tercera en discordia”.

En diálogo con Fede Flowers para LAM, Josefina confirmó que fue Ana Paula Dutil la que la conectó con Ortega. “Empecé a subir videos cantando y en un momento me comentó ‘Che, mi ex marido es Emanuel Ortega, no sé si algún día quizás te puede dar una mano’”, recordó la modelo.

Josefina Lynch (Foto: captura América TV)

“Hace 10 días, dije ‘Che, no sé por qué nunca activé esto’ y le escribí a Ana y le pregunté si habría algún problema con que yo me comunique con Emanuel, porque quería grabar un cover en específico, y me puso en contacto”, agregó Josefina, que contó que habló con Ortega el lunes de esa semana y concretaron encontrarse el viernes para que ella pudiera hacer su cover de “Bang Bang” de Nancy Sinatra.

Josefina contó cómo fue su primer mano a mano con Emanuel Ortega. “Baja, lo saludo, y se sienta conmigo a hablar un poco. Me dice ‘Bueno, contame de vos, qué querés hacer, qué te gusta’. Y él me comentó también que (…) tenía sus propios temas que por no había lanzado, y que si me quedaban bien me podía ayudar desde ese lugar”, relató.

Josefina Lynch en el estudio de Emanuel Ortega (Foto. Instagram @josefinalynch) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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Josefina no dudó en señalar que Emanuel no le alquiló el estudio como había afirmado Julieta Ortega en su momento. “Me lo prestó. Fue una generosidad... Me lo han preguntado mucho”, reconoció la joven que, sin embargo, negó que hubiera percibido segundas intenciones en el cantante.

“Quiero dejar muy en claro que es absolutamente profesional, es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa, lo escuché cantar en vivo …”, señaló, y reconoció que se la considera una tercera en discordia porque “justo fue como un mal timing de que fui el viernes, sábado, domingo, y el lunes explota todo”.

Fotos: capturas América TV y Telefe

Josefina negó que Julieta Prandi haya estado en el estudio mientras ella grabó su cover, e insistió en que Emanuel no intentó seducirla como indicaron algunos rumores. “Lo quiero dejar en claro porque me parece una excelente persona, re profesional, re generosa (…) y quiero que quede bien en claro eso, creo que se lo merece”, aseguró.

Asimismo, Josefina negó haber borrado la foto que se tomó en el estudio de grabación. “Está en mis destacadas de Instagram. (…) Yo veo un estudio que es lindo, quiero mostrar que canto, no es que le saqué una foto a él tampoco, saqué fotos del lugar y después explotó todo”, reconoció.

Foto: Instagram (@josefinalynch_ y @jprandi)

Asimismo, Josefina confesó que le escribió a Emanuel cuando estalló el escándalo. “Antes de subir el descargo, le pregunté si le parecía bien. Me dijo que sí le parecía bien”, recordó la modelo, y contó que Ana Paula Dutil también le escribió lamentándose que haya quedado involucrado en medio de la separación. “No hablé con Julieta Prandi. Ni se me ocurrió, la verdad, porque siento que se me involucró en algo que no tengo nada que ver. ¿Qué me voy a meter a mandarle por ahí algo a ella? Nada que ver”, cerró.

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