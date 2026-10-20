A una semana de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega en Instagram, el cantante se refirió a la posibilidad de una reconciliación con la modelo, con quien estuvo seis años en pareja y se casó menos de un mes antes de la ruptura.

“No sé, fue todo muy raro. Tengo muy poca claridad para mí en mis momentos de silencio, mucho menos puedo tener claridad ahora con una cámara y un micrófono prendido. No sabría qué contestarte a eso. Estoy aturdido”, le dijo Emanuel al notero de SQP, tras ser consultado por la posibilidad de volver con Prandi.

Visiblemente angustiado por la separación y el impacto mediático que generó, Ortega cerró: “Estoy aturdido, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, en distraerme con eso, que es lo único que a veces nos salva cuando pasa algo fuerte en la vida. Me estoy refugiando ahí. El tiempo acomodará todo”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @Jprandi)

Emanuel Ortega habló del comunicado de Julieta Prandi y apuntó contra su decisión: “Ella eligió”

Emanuel Ortega rompió el silencio sobre el comunicado con el que Julieta Prandi anunció su separación y dejó en claro su postura frente a la exposición mediática que generó la ruptura. El cantante recordó los seis años que compartió con la modelo, expresó su malestar por la forma en que se dieron las cosas y cuestionó que otras personas terminaran involucradas en la polémica.

“Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé y que, sobre todo, respeto. Y (ella) eligió hacer las cosas como las eligió y, bueno, todo lo demás es algo que se dirime en el ámbito privado y es algo para hablar entre las personas involucradas, no para todo esto”, analizó Ortega al ser consultado por la situación.

Emanuel Ortega lamentó que Mariana Marx y Josefina Lynch quedaran involucradas en el escándalo

Durante la entrevista, el cantante también se refirió a Mariana Marx y Josefina Lynch, las dos mujeres señaladas como posibles terceras en discordia en medio de las versiones que rodearon la separación.

En ese sentido, Ortega manifestó su preocupación por las consecuencias que tuvo la exposición pública sobre personas que, según su mirada, no deberían haber quedado en el centro de la polémica.

“Yo lo lamento mucho porque esto arrastró a mucha gente que no tiene nada que ver a un barro que no les pertenece, y tampoco siento que me pertenezca a mí porque yo no elegí esta situación”, sostuvo.

Qué le provocó a Emanuel Ortega el comunicado de Julieta Prandi

Por último, el músico fue consultado sobre el impacto que tuvo en él el comunicado de Prandi y su posterior viaje a Brasil. Sin embargo, evitó profundizar en sus sentimientos frente a las cámaras y remarcó que atraviesa un momento doloroso.

“No es algo que yo quiera hablar frente a una cámara. (…) Todos los duelos son dolorosos y, bueno, yo no elegí estar en esta situación. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por las decisiones ni actitudes de otros. Eso tendrá que responder cada quien”, concluyó.