A una semana del comunicado de Julieta Prandi acerca de su separación de Emanuel Ortega, el cantante decidió hablar sobre las consecuencias que tuvo la publicación de la modelo en el Clan Ortega y en todos los allegados a la familia. “Arrastró a gente que no tiene nada que ver”, señaló.

Si bien se mostró reticente en un principio a hablar con el cronista de SQP, Ortega finalmente cedió al pedido del cronista, aunque le reprochó su actitud. “Yo recién salía de acá y ustedes estaban afuera, tuvimos una charla breve fuera de cámara, yo te pedí por favor que no quería hacer esto”, comenzó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Fotos: capturas América TV)

“Yo entiendo el trabajo tuyo y el de tus colegas, pero quiero que entiendan que cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí”, agregó Emanuel, que se refirió después a los comentarios de su familia y allegados.

“Nadie salió a hablar. Yo tengo una familia grande, somos muchos. Cada uno tiene su vida, sus tareas diarias, sus compromisos laborales, creo que agarraron a un par y le preguntaron; pero nadie, ninguno de mi familia, salió con ganas de decir nada ni aclarar nada”, explicó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: Movilpress)

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Finalmente, Emanuel se refirió a qué le provocó el comunicado de Julieta Prandi y su posterior partida a Brasil. “No es algo que yo quiera hablar frente a una cámara. (…) Todos los duelos son dolorosos y, bueno, yo no elegí estar en esta situación. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por las decisiones ni actitudes de otros. Eso tendrá que responder cada quien”, agregó.

Fotos: capturas América TV

“Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé y que, sobre todo, respeto. Y (ella) eligió hacer las cosas como las eligió y, bueno, todo lo demás es algo que se dirime en el ámbito privado y es algo para hablar entre las personas involucradas, no para todo esto”, analizó.

Ortega también habló de cómo afectó el comunicado de Julieta a Mariana Marx y Josefina Lynch, las dos mujeres señaladas como posibles terceras en discordia en el escándalo. “Yo lo lamento mucho porque esto arrastró a mucha gente que no tiene nada que ver a un barro que no les pertenece, y tampoco siento que me pertenezca a mí porque yo no elegí esta situación”, señaló.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

“Sobre todo, lo lamento por gente que tuvo que ver su nombre y su cara en los medios de comunicación, envueltas en una historia que es lamentable”, completó, antes de revelar si está dispuesto a reconciliarse con Julieta Prandi. “No sé, fue todo muy raro. Tengo en este momento muy poca claridad para mí y con un micrófono y una cámara, mucha menos. El tiempo acomodará todo. Lo único que les pido es que la corten con las especulaciones”, cerró.

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