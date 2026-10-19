Mirá lo que contaron sobre el histórico amigo de la familia Ortega.

El posteo de Juan Alberto Mateyko por el cumpleaños de Emanuel Ortega, en el que apuntó contra Julieta Prandi generó revuelo, y ahora el amigo del clan Ortega tomó una tajante decisión.

“Tomó la decisión de no dar notas”, aseguró Juan Etchegoyen.

De hecho, Paula Galloni contó que los dichos de Mateyko pusieron al descubierto que “la familia Ortega no está a gusto con Julieta”.

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko (Foto: Movilpress)

Qué dijo Mateyko sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“Vos no sos merecedor de un #comunicadooficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando. Y la voy a visibilizar @jprandi. Así no”, enfatizó.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

Entonces saludó a Emanuel en su día: “Feliz cumpleaños @emanuelortega1 y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad: TE EXIJO QUE SEAS FELIZ”.

“Y menos esa publicacion (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo @gustavoyankelevichok narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín . Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable”, cerró Mateyko lapidario con Julieta Prandi y solidario con Emanuel Ortega.