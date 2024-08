Juan Alberto Mateyko, que en 2008 se divorció de Naanim Timoyko, contó que, a sus 78 años, está nuevamente en pareja. ¿Quién es la mujer de la que se enamoró? Ani.

Luego de haber blanqueado su romance en Instagram, el comunicador contó detalles sobre su relación de pareja, que lleva tan solo 2 meses y medio. “La vi, me gustó, pero ella no me miraba mucho...”, reveló en diálogo con Teleshow, antes de rememorar cuando comenzaron a salir.

Juan Alberto mostró a su novia Ani.

Si bien cuando se conocieron en un desfile de moda en Córdoba, en 2007, ella se mostró indiferente, el tiempo pasó y, cuando Juan Alberto ganó el Martín Fierro a la trayectoria, recibió las felicitaciones de ella. Acto seguido, aprovechó para invitarla a salir y a partir de ahí no se separaron más.

¿QUIÉN ES ANI, LA NOVIA DE JUAN ALBERTO MATEYKO?

Ani es mamá de tres hijos, vive en Córdoba, a 15 minutos de distancia de la casa de Juan Alberto Mateyko, con quien tiene un sólido noviazgo. Rescata perritos de la calle y, según su novio, “tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba”. También, es empresaria.

¿Qué les gusta hacer juntos? Juntarse a cenar y charlar hasta altas horas de la noche. “Estoy en el mejor momento de mi vida, tanto en lo físico, lo espiritual y lo amoroso. Ella es un sol y es el amor”, sentenció él, agradecido.