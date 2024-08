En medio del festejo y la alegría por los 200 programas que cumplió Mañanísima, Carmen Barbieri tuvo como invitado de lujo a Juan Alberto Mateyko, quien la sorprendió en vivo al revelarle su edad.

“¿Te puedo preguntar la edad?”, fue la consulta que la conductora del ciclo de eltrece le hizo a su invitado. “78”, atinó a decir Mateyko. Y Carmen no disimuló su reacción: “Me quedé con la boca... se me cayó la mandíbula porque estás bárbaro”.

“Cuando el doctor Capulla me entrevistó después del premio Martín Fierro a la trayectoria y a la vigencia, me dijo ‘Juan, el documento nacional de identidad no refleja la edad exacta de la gente. Está en la actitud, está en la pasión, está en la fuerza y está en el cuidarse’”, agregó el presentador.

Foto: Captura (eltrece)

Y sobre la clave para estar espléndido, detalló: “Yo me cuido aplicándome suero vitamínico una vez por semana. Me cuido facialmente. Hago cinco kilómetros, me hago masaje, y tengo compañía. Y eso es parte de la situación que estoy atravesando”

“Yo puedo seguir haciendo perfectamente la misma vida desde que existo, en base a la alimentación y el potasio. Y comenté algo que es cierto, y tiene que ver con el amor. Yo estoy muy enamorado”, cerró Juan Alberto, muy feliz con su presente.

Foto: Captura (eltrece)

JUAN ALBERTO MATEYKO REVELÓ CÓMO TOMA JULIO IGLESIAS LES MEMES QUE SE VIRALIZAN SOBRE ÉL

Luego de hacer un repaso por su carrera donde, además de entrevistar a varias figuras nacionales e internacionales, tuvo la oportunidad de conocerlos a fondo y entablar una amistad, Juan Alberto Mateyko contó (en julio de 2022) cómo toma Julio Iglesias los memes que se hacen virales todos los años en el séptimo mes donde hacen chistes con su nombre.

Así fue la divertida charla de Andy Kusnetzoff y Mateyko en PH, Podemos Hablar:

Andy: -¿Seguís hablando con Julio?

Mateyko: -Siempre.

Andy Kusnetzoff: “Avisale a Julio Iglesias que este mes sus memes son un furor”.

A: -Avisale a Julio que este mes sus memes son un furor.

M: -Pero él se divierte mucho.

A: -¿Él sabe de esto?

M: -He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo “a él le divierten muchísimo esto y espera a que se julio en Argentina”.

Juan Alberto Mateyko: “Pero él se divierte mucho. He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo ‘a él le divierten muchísimo esto y espera a que se julio en Argentina’”.

A: -Que lo arroben a Julio porque se copa.

M: -Claro, todo el mundo lo arroba a Julio.