Juan Alberto Mateyko salió a respaldar públicamente a Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi y cuestionó la manera en que la modelo comunicó el final de la relación. En un mensaje publicado en sus redes sociales por el cumpleaños del cantante, el conductor fue contundente: “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial”.

Mateyko publicó una fotografía junto a parte del “Clan Ortega”, entre ellos Palito y Sebastián Ortega, y Norberto “Norbi” Romano. “Así no”, escribió el conductor, quien cuestionó que el final de una relación se comunicara mediante una publicación oficial.

También recordó que Emanuel había acompañado públicamente a Prandi durante una etapa difícil de su vida personal. “Por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando”, expresó en referencia a la modelo.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

En el mismo mensaje, Mateyko vinculó la fecha con otro episodio que había conmovido al ambiente artístico: las declaraciones de Gustavo Yankelevich sobre la historia que guardó durante 12 años y el apoyo que recibió junto a su nieto Valentín. El conductor manifestó que la publicación de Prandi había coincidido con una jornada especialmente difícil para quienes acompañaban a la familia.

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Finalmente, Mateyko le dedicó un mensaje de aliento al cantante en su cumpleaños. “Y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad. ¡TE EXIJO QUE SEAS FELIZ!!”, escribió.

Este domingo en Infama, Mateyko rompió el silencio y confirmó que todo lo que escribió lo hizo motu proprio. “Yo lo hice porque me salió. Si esto lo hubiera hecho Emanuel, también lo hubiera posteado. Aunque me cueste la amistad con Emanuel”, señaló.

Juan Alberto Mateyko y Ana Rosenfeld (Foto: Movilpress)

“Yo lo que hice fue criticar el comunicado el mismo día (…). Y a la noche voy a la radio y digo ‘¿por qué no lo conversan?’ Ojo que también pueden volver a ser pareja. Quién te dice… en el amor, uno nunca sabe qué puede pasar”, cerró el conductor el audio que le envió a Pablo Layus.

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