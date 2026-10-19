A una semana de que Julieta Prandi anunciara su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, Evangelina Salazar rompió el silencio y se refirió a la ruptura de su hijo. La actriz fue a acompañar a su esposo, Palito Ortega, al Teatro Ópera y no pudo eludir las consultas de la prensa sobre la situación sentimental de la pareja.

“De eso no voy a hablar, es una cosa muy íntima. ¿Qué vamos a hacer? Yo, siempre acompañando”, expresó la mamá de Emanuel Ortega ante el micrófono de Puro Show, cuando los periodistas la abordaron antes de ingresar al teatro.

Evangelina Salazar rompió el silencio sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Evangelina Salazar acompañó a Palito Ortega en una noche especial

La aparición de Evangelina se produjo en una jornada importante para su esposo. El miércoles 14 de octubre, Palito Ortega recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026.

En medio de la celebración, la actriz también debió responder preguntas sobre la ruptura de Emanuel y Julieta, aunque eligió mantener la cautela y no profundizar en el tema.

“Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”, respondió ante el micrófono de Desayuno Americano, cuando le consultaron por la ruptura de la pareja, que se separó a menos de un mes de su casamiento.

Aunque intentó mantener el foco en el reconocimiento que acababa de recibir, la prensa volvió a consultarle por la situación familiar. “¿Cómo está la familia?”, le preguntaron.

Esta vez, Palito fue más directo. Mientras se disponía a subir a su auto, el artista cerró el tema con una frase contundente: “No puedo hablar de ese tema”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Por qué se habrían separado Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En cuanto a los motivos de la ruptura, Fernanda Iglesias señaló que la decisión de separarse habría sido tomada por Julieta Prandi después de encontrar mensajes de Emanuel Ortega con otra mujer.

Según lo informado por la periodista, los celos y la falta de seguridad en la relación habrían influido en la determinación de la modelo.

Por el momento, Evangelina Salazar evitó referirse a estas versiones y se limitó a expresar su postura de acompañar a su familia, sin exponer públicamente los detalles de una situación que definió como íntima.