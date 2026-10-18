India Ortega habló sobre la separación de su papá, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi y expresó su tristeza por el difícil momento que atraviesa el cantante.

“Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, contó la joven en Infama, sorprendida por una ruptura que llegó a menos de un mes de la boda de la pareja.

La hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil tenía una muy buena relación con Prandi y había celebrado públicamente el vínculo de su padre con la modelo. Por eso, el final de la pareja también representa un momento doloroso para ella, que había manifestado su alegría al ver al artista feliz.

India Ortega, su papá Emanuel y Julieta Prandi (Fotos: captura América y Movilpress)

En una entrevista con Noelia Santone, periodista de Infama, India reconoció que nadie de su entorno esperaba este desenlace. “Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba viviendo la separación.

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“Yo me enteré por el posteo de Julieta. Mi familia se enteró por la historia de Julieta, y creo que mi papá se debe haber enterado, más o menos, por la historia de Julieta”, contó India.

“Charlé bastante con mi papá y (...) nunca lo vi tan triste. Lo afectó mucho cómo se está dando todo, pero yo sé que lo va a poder pasar, como pasó un millón de cosas más”, agregó la joven, con el semblante muy triste.

Julieta Prandi , India, Emanuel y Bautista Ortega. (Foto: Movilpress)

“Le afecta mucho la separación, pero porque no se la esperaba, y a Julieta la ama. La ama. Y lo veo en sus ojos y por cómo habla de ella, que la defiende a muerte hasta el día de hoy”, señaló.

“Yo sé que las cosas, si tienen que terminar, van a terminar bien”, aseguró India, que garantizó que su padre no quedó en la calle. “Mi papá no está durmiendo en un sillón, pero me duele verlo triste y ver cómo se termina esta relación que ellos tenían y que yo pensé que iba a durar”, cerró.

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