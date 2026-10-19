A días de la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Evangelina Salazar hizo una aparición pública al asistir a un show donde se celebraban las seis décadas de trayectoria de Palito Ortega. Como era de esperar, varios programas de espectáculos la esperaban en la puerta del teatro.

Ante las reiteradas preguntas sobre el tema, Evangelina se encargó de decir: “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”. Luego le consultaron sobre las dificultades que atraviesa la familia, a lo que ella solo respondió: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…”.

Por último, la esposa de Palito afirmó con seguridad que está acompañando a su hijo Emanuel en medio de esta dolorosa separación y se tomó un segundo para hacer un pedido concreto: “Hay que respetarlo”.

El pedido de Evangelina Salazar tras la inesperada separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Video: Infama)

EL DOLOR DE INDIA ORTEGA ANTE LA SEPARACIÓN DE SU PADRE

India Ortega también habló sobre la separación de su papá, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi y expresó su tristeza por el difícil momento que atraviesa el cantante. “Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, declaró la joven en Infama.

La hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil tenía una muy buena relación con Prandi y había celebrado públicamente el vínculo de su padre con la modelo. Por eso, el final de la pareja también representa un momento doloroso para ella, que había manifestado su alegría al ver al artista feliz.

India Ortega, su papá Emanuel y Julieta Prandi (Fotos: captura América y Movilpress)

A su vez, India reconoció que nadie de su entorno esperaba este desenlace. “Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba viviendo la separación. “Yo me enteré por el posteo de Julieta. Mi familia se enteró por la historia de Julieta, y creo que mi papá se debe haber enterado, más o menos, por la historia de Julieta”, agregó.

“Charlé bastante con mi papá y (...) nunca lo vi tan triste. Lo afectó mucho cómo se está dando todo, pero yo sé que lo va a poder pasar, como pasó un millón de cosas más”, agregó la joven, con el semblante muy triste. “Le afecta mucho la separación, pero porque no se la esperaba, y a Julieta la ama. Y lo veo en sus ojos y por cómo habla de ella, que la defiende a muerte hasta el día de hoy”, señaló.