La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, esta vez, quien se refirió al tema fue Luciana Salazar. La modelo, prima del cantante, habló con Puro Show y, aunque dejó en claro que no quiere involucrarse en la intimidad de la pareja, compartió su preocupación por el bienestar de su familia.

Consultada sobre la situación que atraviesa Emanuel, Luciana fue contundente respecto de su postura y evitó hacer especulaciones sobre los motivos de la ruptura: “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, aseguró. Y agregó: “Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”.

Además, reconoció que el tema generó movimiento dentro del entorno familiar, acostumbrado a mantener un perfil bajo: “Calculo que un todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido”, comentó, aunque volvió a remarcar que no tiene intenciones de hacer declaraciones sobre la vida privada del músico.

Foto: Captura (eltrece)

“Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar. Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”, agregó, dejando en claro el cariño que siente por Emanuel en medio de este difícil momento personal.

Otro de los puntos que abordó la modelo durante la entrevista fue su vínculo con Prandi. Ante la consulta sobre si mantenía una relación cercana con la conductora, Luciana explicó que el contacto entre ellas estaba limitado principalmente a los encuentros familiares: “La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, explicó Salazar.

De esta manera, la modelo dejó en claro que no existía una relación cotidiana entre ambas, aunque tampoco señaló que hubiera problemas personales.

Luciana Salazar: “La verdad es que la relación que teníamos (con Julieta Prandi) es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”.

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JULIETA PRANDI SE FUE DEL PAÍS CON UN HOMBRE EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

En medio de las versiones sobre su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi habría elegido alejarse por unos días y viajar a Brasil acompañada por un amigo. La información fue compartida por Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

El conductor de LAM publicó una historia de Instagram en la que respondió la consulta de un seguidor sobre el futuro de la relación entre la modelo y el cantante: “¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, decía el mensaje que recibió el periodista.

La respuesta de De Brito fue breve, pero contundente: “Se fue a Brasil con amigo”. La publicación del conductor puso el foco en el presente de Prandi, en medio de las versiones que circulan sobre su relación con Emanuel Ortega.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

Aunque el periodista no brindó más detalles sobre la identidad de esa persona ni sobre las circunstancias del viaje, el dato llamó la atención por el momento en el que se conoció: en plena repercusión mediática de la crisis sentimental.