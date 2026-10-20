La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y sumó una nueva voz crítica. Esta vez fue Mariana Brey quien analizó la ruptura y cuestionó públicamente la manera en que la modelo comunicó el final de la relación con el cantante.

Al aire de #ÁngelResponde, el programa que se transmite por Bondi Live, la panelista se mostró contundente al referirse al posteo de Prandi y puso en discusión la forma en que se habría manejado la situación, especialmente por las repercusiones que tuvo en el entorno de la pareja: “Qué mal la hace quedar todo esto a ella. O qué mal quedó ella, a sí misma después de lo que posteó”, lanzó Brey durante la charla, dejando en claro que su cuestionamiento apuntaba tanto al mensaje publicado como a las consecuencias que pudo haber generado.

“No sé si estará arrepentida, pero teniendo en cuenta todo lo que ella vivió de manera privada, que necesitó mucho de la Justicia y también de los medios de comunicación, que haga un posteo y que no aparezca nunca más. Me parece injusto”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@breymariana)

Asimismo, profundizó su postura con una reflexión sobre el efecto de las acciones propias en los demás: “Me refiero al dolor que vos causás haciendo lo que hacés. Porque hay un otro que se siente lastimado, ¿no se podía haber resuelto puertas adentro?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Aparte lo hizo sin avisarle a nadie porque estaban todos sorprendidos”.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

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LUCIANA SALAZAR ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA: CÓMO ERA SU RELACIÓN CON LA MODELO

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, esta vez, quien se refirió al tema fue Luciana Salazar. La modelo, prima del cantante, habló con Puro Show y, aunque dejó en claro que no quiere involucrarse en la intimidad de la pareja, compartió su preocupación por el bienestar de su familia.

Consultada sobre la situación que atraviesa Emanuel, Luciana fue contundente respecto de su postura y evitó hacer especulaciones sobre los motivos de la ruptura: “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, aseguró. Y agregó: “Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”.

Además, reconoció que el tema generó movimiento dentro del entorno familiar, acostumbrado a mantener un perfil bajo: “Calculo que un todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido”, comentó, aunque volvió a remarcar que no tiene intenciones de hacer declaraciones sobre la vida privada del músico.

Foto: Captura (eltrece)

“Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar. Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”, agregó, dejando en claro el cariño que siente por Emanuel en medio de este difícil momento personal.

Otro de los puntos que abordó la modelo durante la entrevista fue su vínculo con Prandi. Ante la consulta sobre si mantenía una relación cercana con la conductora, Luciana explicó que el contacto entre ellas estaba limitado principalmente a los encuentros familiares: “La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, explicó Salazar.

Luciana Salazar: “La verdad es que la relación que teníamos (con Julieta Prandi) es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”.

De esta manera, la modelo dejó en claro que no existía una relación cotidiana entre ambas, aunque tampoco señaló que hubiera problemas personales.