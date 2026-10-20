Sebastián Waizer, el confidente de la modelo, habló con Los Profesionales.

El posteo de Juan Alberto Mateyko dedicado a Emanuel Ortega fue una bomba para Julieta Prandi, y este martes el confidente de la modelo reveló la magnitud del daño que padeció la modelo.

“Era el Día de la Madre, la bardearon, sale lo de Mateyko...”, recapituló Sebastián Waizer sobre los comentarios negativos que recibió Prandi en sus redes sociales por no pasar el domingo con sus dos hijos.

“¿Cómo tomó ella lo de Mateyko?“, indagó Flor de la Ve en ese punto.

A lo que el peluquero precisó en un móvil para Los Profesionales de Siempre: “Pésimo. Se puso a llorar. Pésimo”.

“Era el Día de la Madre. Chicos, no voy a evitar decirles, era el cumple de Emanuel”, completó sobre el combo letal que afectó a Prandi.

El desgaste de Prandi y Ortega

“Si bien hubo crisis, ellos podían salir de eso”, afirmó Sebastián Waizer.

Qué desgastó el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

“Las relaciones empiezan a fallar cuando uno no valida al otro con lo que le pasa. En algún punto, Julieta al decir qué le molestaba y le cerraba las puertas vino una parte fea como en cualquier pareja. El enojo, la bronca y el ego”, cerró.