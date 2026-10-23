Julieta Prandi rompió el silencio y se refirió sin rodeos a las declaraciones de Josefina Lynch, quien en los últimos días contó detalles de su vínculo con Emanuel Ortega. En diálogo con el programa LAM, la modelo fue tajante al hablar de los rumores, las terceras en discordia y el final de su relación.

Consultada sobre las palabras de Josefina Lynch, Julieta Prandi reconoció que escuchó sus declaraciones y se mostró sorprendida por algunos detalles: “La escuché, la escuché, imposible no hacerlo, sí. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio, encerrada con Emanuel”.

Indignada, la modelo ironizó: “Haciendo honor a, como ella dijo, su generosidad, qué sé yo. Es todo lo que te puedo decir al respecto, creo que ella fue más que clara en lo que dijo”.

Julieta Prandi habló de su ruptura con Emanuel Ortega en LAM (Foto: captura de América).

Sobre la versión de que Lynch estuvo tres días grabando en el estudio y que fue sugerida por Ana Paula Dutil, Prandi fue directa: “No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, sabemos qué estuvo mal. De vuelta, me quiero llevar los mejores recuerdos de esta relación, de lo que tuvimos, y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”.

EL CIERRE DE LA RELACIÓN DE PRANDI Y ORTEGA: “NO ES ALGO GRACIOSO TENER QUE SEPARARSE DESPUÉS DE UN MES DE CASARSE”

En el ida y vuelta con el programa de Ángel de Brito, Julieta Prandi fue tajante al referirse a la separación de Emanuel Ortega: “No es algo gracioso tener que separarse un mes después de casarse. Pero bueno, fueron seis años de relación”.

“A nosotros no nos unía el papel, a nosotros nos unía la elección mutua diaria, pero cuando eso no sucede, no sucede. Lo del papel es un trámite y así va a ser para disolverlo también”, sentenció Prandi, totalmente decidida.

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