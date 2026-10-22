La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar. Después de seis años de relación y apenas un mes de haberse casado, la modelo se refirió al final de su historia de amor en LAM y protagonizó un momento de incomodidad cuando le mencionaron a Ana Paula Dutil, la expareja del cantante.

Todo comenzó cuando le consultaron por algunas mujeres que fueron señaladas como las posibles terceras en discordia en su ruptura. Y si bien se encargó de hacer algunas aclaraciones, cuando llegó la pregunta sobre Ana Paula, Prandi fue tajante con su postura: “No me interesa hablar de nadie más”, remarcó, visiblemente incómoda ante la consulta.

Y, sin dar lugar a mayores especulaciones, agregó: “Él y yo sabemos lo que pasó, sabemos qué estuvo mal. Me quiero llevar los mejores recuerdos de esta relación, de lo que tuvimos. Y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”, expresó en el ciclo de América.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, la modelo no ocultó lo doloroso que resulta atravesar una ruptura matrimonial tan poco tiempo después de haber pasado por el altar: “No es algo gracioso tener que separarse un mes después de casarse”, reconoció, en una frase que dejó al descubierto el difícil momento personal que atraviesa.

Y cerró, muy angustiada: “Para mí lo del papel (del divorcio) va a ser un trámite disolverlo porque a nosotros no nos unía el papel, a nosotros nos unía la elección mutua diaria”.

Foto: Captura (América)

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LA FUERTE REACCIÓN DE JULIETA PRANDI AL POLÉMICO POSTEO DE JUAN ALBERTO MATEYKO

Julieta Prandi rompió el silencio y fue contundente al referirse al posteo de Juan Alberto Mateyko, quien la mencionó en redes sociales en medio de una polémica tras compartir un comunicado anunciando su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de casarse. En una nota que le dio a LAM, la modelo dejó en claro que el mensaje del conductor le generó malestar y cuestionó tanto el contenido de sus palabras como el respaldo que recibió de su ex.

Consultada sobre la publicación y sobre si había visto que Mateyko la había arrobado, Prandi evitó entrar en una discusión directa, pero no ocultó su incomodidad: “No sé si merece una opinión, un comentario, no sé, un posteo”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que comprendía el vínculo afectivo que el conductor podía tener con la familia, aunque consideró que había otras maneras de expresar acompañamiento: “Entiendo que tiene cariño con la familia y el apoyo se puede brindar telefónicamente”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

La modelo fue especialmente crítica con la manera en que Mateyko se expresó públicamente y cuestionó que mezclara situaciones que, según su mirada, no tenían relación con ella: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de, pobre, la familia Gustavo Yankelevich, con el drama que vivieron”, manifestó en diálogo con el ciclo de América.

Y lanzó una pregunta que sintetizó su desconcierto frente a la publicación: “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, dijo. Y cerró, visiblemente angustiada: “Pero me dolió la aprobación de Emanuel también a ese posteo. Pero bueno, elecciones, decisiones”.