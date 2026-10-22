Julieta Prandi rompió el silencio y fue contundente al referirse al posteo de Juan Alberto Mateyko, quien la mencionó en redes sociales en medio de una polémica tras compartir un comunicado anunciando su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de casarse. En una nota que le dio a LAM, la modelo dejó en claro que el mensaje del conductor le generó malestar y cuestionó tanto el contenido de sus palabras como el respaldo que recibió de su ex.

Consultada sobre la publicación y sobre si había visto que Mateyko la había arrobado, Prandi evitó entrar en una discusión directa, pero no ocultó su incomodidad: “No sé si merece una opinión, un comentario, no sé, un posteo”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que comprendía el vínculo afectivo que el conductor podía tener con la familia, aunque consideró que había otras maneras de expresar acompañamiento: “Entiendo que tiene cariño con la familia y el apoyo se puede brindar telefónicamente”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

La modelo fue especialmente crítica con la manera en que Mateyko se expresó públicamente y cuestionó que mezclara situaciones que, según su mirada, no tenían relación con ella: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de, pobre, la familia Gustavo Yankelevich, con el drama que vivieron”, manifestó en diálogo con el ciclo de América.

Y lanzó una pregunta que sintetizó su desconcierto frente a la publicación: “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, dijo. Y cerró, visiblemente angustiada: “Pero me dolió la aprobación de Emanuel también a ese posteo. Pero bueno, elecciones, decisiones”.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

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MARIANA BREY FULMINÓ A JULIETA PRANDI, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA: “ME PARECE QUE ELLA...”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y sumó una nueva voz crítica. Esta vez fue Mariana Brey quien analizó la ruptura y cuestionó públicamente la manera en que la modelo comunicó el final de la relación con el cantante.

Al aire de #ÁngelResponde, el programa que se transmite por Bondi Live, la panelista se mostró contundente al referirse al posteo de Prandi y puso en discusión la forma en que se habría manejado la situación, especialmente por las repercusiones que tuvo en el entorno de la pareja: “Qué mal la hace quedar todo esto a ella. O qué mal quedó ella, a sí misma después de lo que posteó”, lanzó Brey durante la charla, dejando en claro que su cuestionamiento apuntaba tanto al mensaje publicado como a las consecuencias que pudo haber generado.

“No sé si estará arrepentida, pero teniendo en cuenta todo lo que ella vivió de manera privada, que necesitó mucho de la Justicia y también de los medios de comunicación, que haga un posteo y que no aparezca nunca más. Me parece injusto”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@breymariana)

Asimismo, profundizó su postura con una reflexión sobre el efecto de las acciones propias en los demás: “Me refiero al dolor que vos causás haciendo lo que hacés. Porque hay un otro que se siente lastimado, ¿no se podía haber resuelto puertas adentro?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Aparte lo hizo sin avisarle a nadie porque estaban todos sorprendidos”.