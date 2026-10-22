Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega y reveló que se enteró por una entrevista de que Josefina Lynch había pasado tres días en el estudio del músico, cuando ella creía que había estado solamente uno.

En diálogo con el cronista del ciclo, Fede Flowers, la conductora se refirió a la declaración de la modelo y dejó una reflexión sobre la sinceridad, uno de los acuerdos que, según contó, sostenía con su expareja. “Me enteré por Josefina que había estado tres días y no uno con Emanuel”, expresó Julieta.

“Fue tan clara y detallista Josefina”, agregó Julieta, que reconoció la sensación que le dejó la modelo tras sus declaraciones: “Me sorprendió”, dijo. La revelación cobró especial relevancia cuando Prandi habló de las bases de su relación con Ortega y de lo que esperaba de él. “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”, afirmó en.

En esa misma línea, agregó: “Después de todo lo que viví quería total sinceridad”. Sus palabras dejaron planteada una posible contradicción entre lo que ella creía sobre las visitas de Lynch al estudio y lo que escuchó en televisión, aunque no precisó qué le había dicho Emanuel sobre esos encuentros.

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Julieta también se refirió a la decisión de Lynch de hablar públicamente sobre lo ocurrido y aclaró que no esperaba de ella una consideración especial. “Ella no me debe respeto ni nada”, sostuvo. Además, señaló que la cantante “tenía ganas de hablar y de dar detalles”, en alusión a la entrevista en la que había contado que estuvo tres días en el estudio de Ortega.

Prandi describió la publicación que hizo sobre su ruptura como “la consecuencia de una situación que nadie la vio venir”. También dejó en claro que, pese al dolor, no busca responsabilizar públicamente a una sola persona: “No quiero echar culpas”, remarcó.

Por último, la conductora sostuvo que la relación con Ortega llegó a un punto irreversible y que necesita tiempo para atravesar el duelo. “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, aseguró. Y, aunque evitó profundizar en aspectos de la intimidad de la pareja, dejó una frase que resume su postura frente a la ruptura: “Emanuel y yo sabemos qué pasó”.

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