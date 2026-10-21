Ana Paula Dutil fue fotografiada mientras realizaba compras en un supermercado, en medio del bajo perfil que decidió mantener tras la polémica que la vinculó con Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La imagen fue difundida por la cuenta de Instagram Gossipeame, donde mostraron a la exmodelo en una situación completamente cotidiana. Con un buzo gris, anteojos y el pelo recogido en un rodete, Dutil apareció frente a la caja del establecimiento mientras realizaba sus compras.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que hizo referencia al difícil momento mediático que atravesó: “Ana Paula Dutil en el supermercado hace unos días. Se bajó de las redes sociales por todo el hate que recibió por la separación de su ex y Julieta Prandi”.

Captaron a Ana Paula Dutil en un supermercado en medio de su alejamiento de las redes por el escándalo con Julieta Prandi. Crédito: Instagram



