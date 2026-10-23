A poco más de una semana de anunciar su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi regresó a la Argentina y habló de todo con LAM.

Desde el aeropuerto, la modelo afirmó que la ruptura es irreversible y lanzó una contundente frase sobre la familia de su expareja. “No sabía que me había casado con tanta gente”, disparó cuando el notero le preguntó por las declaraciones públicas de integrantes del círculo íntimo de Emanuel.

En los últimos días, la prensa abordó a Ana Paula Dutil, Julieta Ortega, Palito Ortega y Evangelina Salazar, entre otros, para conocer sus opiniones sobre la separación.

Según expresó Prandi, esas intervenciones la afectaron. Sin embargo, lo que más le dolió habría sido el posteo que Juan Alberto Mateyko hizo en su contra.

Julieta Prandi fulminó a la familia Ortega con una frase letal: “No sabía que me había casado con tanta gente” (Captura de LAM)

“A Emanuel lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa, pero a veces no se puede congeniar o lo que sea que se cruza en el camino”, expresó la modelo.

Cuando el cronista le preguntó si la separación era irreversible, Prandi respondió: “Yo creo que sí. A mí, por lo menos, me quedó claro que buscamos y queremos cosas diferentes”.

La resonante frase de Julieta Prandi sobre la familia de Emanuel Ortega

“¿Con la familia de Emanuel pudiste hablar?”, le preguntó el notero de LAM. La respuesta de Julieta fue contundente: “No sabía que me había casado con tanta gente”.

Acto seguido, la modelo explicó a quiénes dirigía sus críticas y cuestionó a quienes opinaron públicamente sobre la ruptura.

“Familia o no familia, todos los que salieron a opinar y distorsionar los hechos que no conocen, y tampoco conocen la intimidad de la pareja ni me conocen a mí, les mando mucho amor y les deseo mucha suerte”, concluyó.