A casi un mes de su resonante entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria, Facundo Moyano volvió a referirse a aquella aparición televisiva, habló de su relación actual con Candela Arizaga y se pronunció sobre la investigación judicial por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

En un audio que le envió por WhatsApp a la conductora tras regresar a la Argentina desde España, el sindicalista reveló en qué condiciones había llegado al programa y reconoció que había tomado alcohol antes de la entrevista.

Facundo Moyano reveló qué había consumido antes de ir a lo de Moria Casán

La confesión de Facundo Moyano sobre la entrevista con Moria Casán

Durante aquella aparición televisiva, Moyano se mostró confuso, con dificultades para expresarse y visiblemente alterado, lo que generó repercusiones.

Al referirse a ese momento, le dijo a Moria: “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”.

“Así y todo, me fui contento porque hice una catarsis. Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y es evidente”, expresó.

La indignación de Facundo Moyano por las preguntas a Candela Arizaga

En el mismo audio, Moyano manifestó su enojo con la prensa por las preguntas que le hicieron a Candela Arizaga el 22 de octubre, cuando la joven se presentó a declarar ante la Justicia.

El sindicalista cuestionó que las consultas se centraran en un posible embarazo y en un eventual casamiento, en lugar de abordar el origen de la investigación judicial.

“Ahora preguntan por el embarazo y el casamiento y esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad, drogas y cosas que Candela jamás dijo”, sostuvo.

La causa judicial se originó a partir de un episodio ocurrido en agosto y continúa bajo investigación. Las responsabilidades y los hechos denunciados deberán determinarse en el ámbito judicial.

Qué dijo Facundo Moyano sobre su relación con Candela Arizaga

Con tono molesto, Moyano también se refirió al estado emocional que atravesaron ambos durante los últimos meses y al reencuentro que tuvieron en Madrid, en medio de las restricciones vigentes en la Argentina.

El sindicalista, quien según sus declaraciones fue citado a declarar la semana siguiente, cerró su descargo con una crítica a las versiones que circularon sobre la pareja y expresó su deseo de que la situación se resuelva.

“Las pelotudeces que dijeron son increíbles. Espero que esto termine pronto, para mí ya terminó. Lo principal era la salud de Cande, poder saber que está bien. Estaba muy estresada como yo y con ataques de pánico. Pudimos hablar muchas cosas en Madrid, saber cómo se manejaron las mentiras”, concluyó.