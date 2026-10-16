Ángel de Brito lanzó una fuerte opinión sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga a poco más de dos meses del confuso episodio que protagonizaron en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

Durante la alfombra roja de los Martín Fierro de la Música, el conductor de LAM se refirió tanto a la entrevista que el sindicalista dio en el programa de Moria Casán como al reencuentro de la pareja en España.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto de 2026 y derivó en una causa judicial por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En ese contexto, las declaraciones de De Brito apuntaron especialmente a lo que consideró una contradicción entre la gravedad de los hechos denunciados y lo que sucedió después.

Qué dijo Ángel de Brito de Facundo Moyano y Candela Arizaga

Qué dijo Ángel de Brito sobre la entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán

Al ser consultado por la entrevista que Moria Casán le hizo a Facundo Moyano en La Mañana con Moria, De Brito no ocultó su opinión sobre la actitud del sindicalista, quien llegó tarde y exaltado al encuentro con la conductora.

“Él, un mamarracho. Moria me mataba de la risa. Con sus caras decía todo”, expresó el conductor de LAM.

Sin embargo, también destacó que la entrevista permitió conocer mejor el presente y el pensamiento de Moyano. “La nota fue un logro porque vimos cómo está y qué piensa de las cosas, pero para él fue un papelón”, analizó.

La fuerte crítica de Ángel de Brito a Facundo Moyano y Candela Arizaga

El momento más contundente llegó cuando le preguntaron por el reencuentro de Moyano y Arizaga en España, después del episodio que había dado lugar a actuaciones judiciales en la Argentina.

En el país regían medidas de restricción de contacto entre ambos. Frente a ese escenario, De Brito cuestionó que la pareja volviera a mostrarse junta.

“No tiene causas judiciales, pero me parece grave que hayan usado la Justicia con un tema tan delicado como la violencia y después todo haya quedado en luna de miel. Nos vamos de joda y listo”, lanzó.

De esta manera, el periodista expresó su preocupación por el tratamiento de un asunto que involucra presuntos hechos de violencia y que había tenido derivaciones judiciales.