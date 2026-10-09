Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera una romántica imagen que despertó rumores de compromiso. La pareja habría dado un paso importante en su relación durante una escapada a España, aunque con un detalle bastante particular: en lugar de intercambiar anillos, habrían elegido pulseras de playa.

La fotografía, difundida por La Mañana con Moria, muestra a dos personas tomadas de la mano sobre la arena, muy cerca del mar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las pulseras de colores que ambos llevaban en sus muñecas, un accesorio que podría tener un significado especial para la pareja.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas confirmó un compromiso, la imagen alimentó las versiones de que estarían atravesando una nueva etapa sentimental.

LA FOTO DE CANDELA ARIZAGA Y FACUNDO MOYANO QUE DESPERTÓ RUMORES DE COMPROMISO

En la postal se observa a la pareja disfrutando de un momento de intimidad frente al mar. Ambos aparecen con las manos entrelazadas y luciendo pulseras confeccionadas con pequeñas cuentas de colores, un detalle que no pasó inadvertido.

A diferencia de los tradicionales anillos de compromiso, estos accesorios tienen una estética informal y veraniega, acorde con el paisaje de playa en el que fue tomada la fotografía.

Candela Arizaga y Facundo Moyano se habrían comprometido con pulseras de playa en España. Crédito: Instagram

La imagen abrió la puerta a distintas interpretaciones y surgió la posibilidad de que Candela Arizaga y Facundo Moyano hubieran decidido simbolizar su relación con estas pulseras durante su estadía en España.