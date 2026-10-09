La mini luna de miel de Candela Arizaga en España junto a Facundo Moyano generó la indignación de muchísimas personas, por lo que la influencer tomó dos tajantes decisiones.

Por empezar, dado el tsunami de críticas, agravios y burlas que inundaron los comentarios de su perfil de Instagram, Candela optó por dejar solo halagos y limitar quiénes pueden escribir.

Eso sumado a los videos en que se muestra bailando con el exdiputado nacional y líder del sindicato de empleados de peajes.

Candela Arizaga desactivó los comentrios en IG tras el aluvión de repudios, tras su reencuentro con Facundo Moyano en España.

La burla de Candela Arizaga a la fiscal

Por otra parte, Angie Balbiani reveló la desafiante reacción de Candela ante el pedido de la fiscal Florencia Nocerez para que declare por la causa por violencia de género.

“No sé si vuelvo el 13”, contestó Arizaga vía WhatsApp.

Es que la fiscal presume que Candela Arizaga regresaría a la Argentina el feriado del lunes 12, fecha en que Facundo Moyano informó su regreso...