El encuentro de Candela Arizaga en España con Facundo Moyano, en plena vigencia de la restricción perimetral enfureció a la justicia argentina, y ahora la influencer volvió a subir la apuesta con un video desde Madrid.

La influencer se mostró caminando de la mano del exdiputado nacional, rumbo a ver el Guernica de Pablo Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que queda dentro del Parque del Retiro.

Como si con eso no bastara, al final del material exclusivo de La Mañana con Moria, Moyano miró a la cámara y le comió la boca de un beso.

Facundo Moyano y Candela Arizaga se besaron en el Parque del Retiro de Madrid.

De esa manera, Moyano y Arizaga dejaron atrás la confusa noche de descontrol del 4 de agosto para afianzar su romance.

La provocación a dos bandas de Candela Arizaga y Facundo Moyano

El gesto vino después de que la fiscal Florencia Nocerez citara a Candela Arizaga en la causa en que Facundo Moyano está imputado de lesiones leves y privación de la libertad en un contexto de violencia de género.

Por otra parte, el mensaje también fue para la familia del sindicalista, que en un primer momento había negado que las fotos filtradas sean de Facundo...