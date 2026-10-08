La mini luna de miel que Facundo Moyano experimenta por estas horas con Candela Arizaga en Madrid, en un ardid para ignorar la restricción de acercamiento que impuso la justicia argentina por presunta violencia de género, puso el estilo de vida del exdiputado nacional en el centro de la escena.

A modo de ejemplo, el miércoles Jonatan Viale estimó que el alquiler del piso 21 de la torre View Point costaría 4.000 dólares por mes, pero sólo de valor declarado.

Los consumos de tarjeta de crédito oscilarían entre 30 y 40 millones de pesos al mes.

Los gastos mensuales de Facundo Moyano.

El costo del romance

Las 13 noches en el hotel de la capital española valdrían 7.150 euros, a eso deberían sumarsele las comidas, salidas nocturnas y las excursiones a Euro Disney.

Por otra parte las 11 noches en el apart Aira de Buenos Aires habrían valido 1.782 dólares en blanco.

El punto es que como líder del sindicato de empleados de peajes tiene un ingreso declarado de 11.000.000 pesos mensuales.