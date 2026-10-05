Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica después de su entrevista con Moria Casán y de los rumores que hablan de un reencuentro con Candela Arizaga en España. En medio de la repercusión, Paula Varela dio una fuerte versión sobre el verdadero motivo por el que el dirigente habría viajado a Madrid.

La panelista dio una nota a La Mañana con Moria y aseguró que, según la información que recibió de manera extraoficial, Moyano no habría viajado al país europeo por vacaciones: “Me parece que él juega mucho con la impunidad que tuvo mucho tiempo. Digo ‘tuvo’ porque no sé si la sigue teniendo”, comenzó diciendo Varela al analizar la situación.

En ese sentido, la periodista anticipó que podrían conocerse nuevas medidas relacionadas con la causa que involucra al dirigente: “Me parece que nos vamos a sorprender con algunas disposiciones de la Fiscalía que van a empezar a hacerse conocidas”, sostuvo.

Foto: Captura (eltrece)

Paula Varela también se refirió a la información que trascendió sobre la ubicación de Moyano y Candela Arizaga a partir de la señal de los teléfonos celulares y que confirmarían que él rompió la perimetral: “Ahora esto de que la antena de los celulares dio a menos de mil metros. Bueno, hay que ver, igual hay que probar el encuentro”, aclaró.

Sin embargo, luego lanzó una contundente advertencia sobre el futuro de la investigación: “Me parece que es una causa que no va a terminar tan rápido como él quería y como él pretendía. Me parece que es un Moyano totalmente desbocado, totalmente incontrolable, incluso por su gente”, afirmó.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Y fue entonces cuando reveló la versión más fuerte sobre su viaje al exterior: “Por eso, después de la nota con Moria, tomaron la decisión de mandarlo a España. No es que él fue de vacaciones. De hecho me dijeron que él estaría internado allí, curándose un poco”, afirmó.

Y ante la consulta sobre qué significaba exactamente esa expresión, cerró: “Sí, fue como una especie de limpiarse. Eso es lo que te dicen en off cuando preguntás a qué fue”.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

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QUÉ DIJO FACUNDO MOYANO TRAS LOS RUMORES DE REENCUENTRO CON CANDELA ARIZAGA EN MADRID

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera unas imágenes que despertaron rumores sobre un supuesto reencuentro con Candela Arizaga en Madrid. En medio de las especulaciones, el dirigente le envió una serie de mensajes a Moria Casán, quien decidió leerlos al aire en La Mañana con Moria.

La conductora comenzó haciendo referencia a la imagen que generó revuelo y anunció que tenía en su poder “la palabra de Moyano desde España”. Luego, compartió parte de la conversación que mantuvo con él y reveló qué estaría pasando entre el dirigente y Arizaga.

Según los mensajes que Moria leyó en vivo, Moyano se mostró contundente sobre el vínculo y aseguró que ambos estarían atravesando un momento de felicidad lejos de Argentina: “Ellos están enamorados. Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo. Están fascinados. Están viviendo su romance”, contó Moria al transmitir el contenido de la conversación.

Fotos: capturas América TV

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló una de las frases más fuertes que Moyano le habría enviado desde España, en referencia a la situación judicial que se había instalado alrededor de la pareja: “Es ridículo que exista una ley, algo perimetral y que siga vigente”, habría expresado el dirigente, según las palabras que leyó Casán al aire.

Durante el programa, Moria continuó leyendo los mensajes que recibió y aseguró que Moyano se refirió directamente a cómo están viviendo su relación actualmente: “Candela llora todos los días. Queremos estar juntos”, fue otro de los textuales que compartió la conductora.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Y luego llegó una de las declaraciones más contundentes: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral”, habría escrito Moyano desde España.

Así, mientras la foto que despertó los rumores sigue generando repercusión, Facundo Moyano dejó entrever, a través de los mensajes que le envió a Moria Casán, que continúa enamorado de Candela Arizaga y que ambos estarían disfrutando de su romance en España.