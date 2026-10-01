Mercedes Ninci reveló que la salida del país de Facundo Moyano no aparece en Migraciones tras su supuesto viaje a Madrid y en diálogo con el programa Puro Show sorprendió al dar un dato sobre dónde estaría realmente el dirigente político.

“No figura que Moyano en Migraciones, no figura que haya salido del país, no solamente del aeropuerto de Ezeiza, sino de todo el país”, sostuvo la periodista sobre el político que está en el centro de escena desde el episodio que protagonizó con Candela Arizaga en la vía pública.

Fue entonces cuando Ninci reveló que le llegó la información de que el dirigente estaría en un centro de rehabilitación en Argentina y que por eso no habría registros oficiales de su salida del país: “Otra persona me dio otra versión, me dice que ‘estaría en la Argentina realizando un tratamiento’, pero yo eso no lo tengo chequeado”.

Mercedes Ninci habló de Facundo Moyano (Foto: captura de eltrece).

Así, Mercedes sostuvo con certeza que no hay constancia en migraciones de que Moyano haya abandonado el país, y que una de las pruebas de un posible viaje es una foto en un avión que supuestamente iba a Madrid, imagen que habría sido distribuida por el abogado de Moyano, según expresó.

LAS IMÁGENES DE FACUNDO MOYANO QUE LO UBICARÍAN EN MADRID

La información de Mercedes Ninci generó un debate en el piso de Puro Show, ya que en las últimas horas también circularon imágenes que supuestamente muestran a Facundo Moyano caminando por Madrid. Según se explicó en el programa, las fotografías fueron difundidas por Pochi en su cuenta Gossipeame, quien aseguró que Facundo Moyano habría sido visto en el barrio de Las Letras, caminando por la zona de la Plaza Santa Ana y frente al Teatro Español.

Facundo Moyano en Madrid (Foto: captura de eltrece).

“Está en Madrid”, sostuvo una fuente citada por Pochi al referirse a las imágenes. Sin embargo, los integrantes de Puro Show remarcaron que una cosa es que existan imágenes que lo ubicarían en España y otra diferente es determinar cómo habría salido de la Argentina si efectivamente no existe un registro migratorio de su salida. “No estamos desmintiendo a Mercedes Ninci”, aclaró Pampito durante el debate, al señalar que ambas versiones podrían referirse a cuestiones diferentes y que todavía quedan interrogantes por resolver.

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