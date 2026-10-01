Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al revelar que terminó adoptando un perrito, pese a que semanas atrás había asegurado que no tenía ninguna intención de sumar un nuevo integrante a su familia.

“Muy firme mi postura”, bromeó la actriz en su más reciente publicación de Instagram.

Este jueves, la actriz compartió una divertida publicación en sus redes sociales en la que mostró cómo cambió de opinión desde que comenzó a grabar una nueva serie para Netflix junto a otras reconocidas actrices.

Hace algunas semanas, Jimena comenzó con las grabaciones de esta nueva ficción, en la que comparte elenco con Cande Vetrano. Al parecer, la presencia de varios perros durante el rodaje terminó generando una situación inesperada entre las integrantes del elenco y, finalmente, Barón cayó rendida ante uno de ellos.

Jimena Barón no pudo evitarlo y adoptó un perrito (Video: Instagram @jmena)

JIMENA BARÓN NO RESISTIÓ Y TERMINÓ ADOPTANDO UN PERRO

En su reciente publicación de Instagram, Jimena Barón escribió: “Empezás a grabar una serie con perros” y acompañó la frase con una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que había mantenido con Cande Vetrano.

En el intercambio, su compañera le había anticipado lo que aparentemente iba a terminar ocurriendo: “Todas terminamos adoptando perros, es obvio”. Lejos de coincidir con ella, Jimena había respondido de manera contundente: “Ni en pedo”.

(Foto: Instagram @jmena)

Sin embargo, unas semanas después, la realidad terminó contradiciendo por completo aquella afirmación y la cantante y actriz se convirtió en una más de las integrantes del elenco que decidió adoptar.

La prueba quedó registrada en el video que compartió en sus redes sociales. Allí se puede ver a Jimena viajando en un taxi mientras, a su lado, lleva un canil en cuyo interior se encuentra el pequeño perro.