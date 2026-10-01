La prisión preventiva que pesa sobre Maximiliano Ghione en la provincia de Santa Fe, luego de la denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, podría dar un vuelco luego de que se filtrara el prontuario del taxi boy que lo acusó.

Es que Emiliano Ezequiel Tarragona atravesó un proceso penal en mayo 2024, bajo la carátula de extorsión y hostigamiento.

Según contó Fernanda Iglesias, la causa se la inició un cliente con el cuál sólo tuvo contacto virtual, sin encuentro íntimo y el caso se cerró “porque él dejó de hostigarlo”.

Así habría extorsionado el taxi boy de Maxi Ghione a otro cliente.

De hecho, en Puro Show mostraron algunas de las conversaciones en las que Tarragona exigía dinero “urgente”.

Así habría extorsionado el taxi boy de Maxi Ghione a otro cliente.

La estrategia del taxi boy para extorsionar

La forma de amedrentar era frontal: “Si me bloqueás te ubico en tu trabajo o en tu casa. ¿Se entiende? Tengo todas las conversaciones. No me vivas evitando. Tengo muchos clientes policías y conocidos. No me va a ser difícil ubicarte”.

Así habría extorsionado el taxi boy de Maxi Ghione a otro cliente.

Además, en un audio Emiliano Tarragona se jactaba de sus vínculos con famosos: “Mi amigo Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri”. A los que sumó a los periodistas Andrea Taboada, Luis Ventura, Aníbal Pachano y Maxi Cardaci, el jefe de prensa de Moria Casán.