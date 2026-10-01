Tamara Pettinato generó preocupación en redes sociales al publicar una foto desde una clínica.

La conductora de Decime algo lindo y panelista de Bendita tenía que hacerse un estudio y, tras encender las alarmas sobre su salud, aclaró el motivo de su paso por la institución médica.

Qué le pasó a Tamara Pettinato: la foto en una clínica y el motivo (Camptura de Instagram)

“Lo que me hice fue una endoscopia, que te duermen y te meten una camarita hasta acá”, explicó Tamara en un video que compartió en sus historias de Instagram mientras señalaba la zona del estómago.

La conductora contó que decidió realizarse el estudio debido a que tiene mucha acidez. “Porque tengo mucha, mucha acidez, todo el tiempo”, detalló.

Luego, Pettinato le hizo un particular reclamo al profesional que le aseguró que después del estudio podría trabajar normalmente.

“Mi amigo anestesista, que me durmió, dijo que podía trabajar, pero no puedo más. Tengo que entrevistar. Estoy en la propofest”, cerró Tamara, haciendo referencia de manera humorística al efecto de la anestesia que recibió durante la endoscopia.

Tamara Pettinato (Camptura de Instagram)

Qué es “Propofest”

El término “Propofest” hace referencia al escándalo que investiga la Justicia argentina por presuntas reuniones clandestinas de profesionales de la salud en las que se habrían consumido anestésicos como propofol y fentanilo.