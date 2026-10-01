La interna entre Coty Romero y Romina Uhrig volvió a explotar con fuertes acusaciones de ambos lados. Después de que la exdiputada cuestionara públicamente a su excompañera de Gran Hermano, la correntina recogió el guante y respondió con durísimas declaraciones.

El conflicto se reavivó luego de que Coty asegurara que, durante su paso por el stream de Gran Hermano, desde Telefe le habían llamado la atención por hablar mal de Uhrig.

Zoe Bogach había hecho referencia a una situación similar y sostuvo que existían restricciones a la hora de referirse a determinados exparticipantes.

Romina decidió responder a esas versiones durante su participación en La Linterna, junto a Laura Ubfal.

“Desde que salimos de Gran Hermano habla constantemente de mí. Inventa cosas y no se hace cargo. Me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé a Coti, bajaba la cabeza”, disparó.

Según explicó Uhrig, la supuesta indicación de Telefe no estaba relacionada específicamente con ella. Aseguró que la intención del canal era evitar que se criticara a exparticipantes o personas ajenas a la competencia que se estaba desarrollando en ese momento, así como también hablar sobre cuestiones de sus vidas privadas.

Romina Uhrig salió a hablar en La Linterna (Bondi Live)

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Romina lanzó una contundente frase contra Coty: “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”.

“Todo esto es por envidia y maldad, porque no tienen vida propia. Todo lo que digan ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega”, expresó Romina al apuntar contra Coty y Zoe Bogach. Además, confirmó su relación con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano.

COTY ROMERO RESPONDIÓ CON TODO A ROMINA UHRIG

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Coty. Desde Resumido, la influencer redobló la apuesta y recordó las causas judiciales que involucran a Uhrig y a su expareja, Walter Festa.

“No entendió nada, pero qué puedo esperar de una persona que no sabe ni conjugar los verbos. Me tengo que reír”, comenzó diciendo.

Luego hizo referencia al pasado político de Romina y lanzó: “¿Qué puedo esperar de gente que ha ocupado cargos políticos y ha hecho menos que el diputado que se rasca con la lapicera?”.

Pero la frase más fuerte llegó cuando respondió al comentario sobre su salud mental: “Me ha mandado al psicólogo, pero hay gente que tiene que estar presa”.

En ese momento, Rolando Barbano señaló que Uhrig y Festa enfrentarán un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y otro proceso por presunto lavado de dinero.

Coty Romero destrozó a Romina Uhrig (Video: Resumido)

LAS FUERTES ACUSACIONES DE COTY CONTRA ROMINA

Coty continuó con su descargo y también apuntó contra Laura Ubfal. “Yo estoy re contenta, vengo a sentarme a este programa a hablar de la actualidad y no al de una señora que no está lúcida a hablar de otros excompañeros”, expresó.

Además, acusó a Romina de haber dicho que ella golpeaba a sus exparejas y sumó otra afirmación sobre su vínculo con Alexis “Conejo” Quiroga: “Estuvo con el Conejo cuando estaba conmigo y con Nacho, antes”.

Finalmente, cerró el descargo con otra frase lapidaria contra su excompañera de Gran Hermano: “Está ‘gaga’”.

De esta manera, la histórica rivalidad entre Coty Romero y Romina Uhrig volvió a quedar expuesta, esta vez con acusaciones que fueron mucho más allá de lo ocurrido dentro de la casa de Gran Hermano.