El último miércoles 30 de septiembre, Alcorta Shopping fue escenario de Moda Argentina X LA VIDA, una campaña solidaria que reunió a la industria de la indumentaria y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer.
Del encuentro participaron reconocidas figuras como Nicole Neumann, quien asistió junto a su hija Allegra Cubero, Cami Homs, Iván de Pineda, Carolina Amoroso, Puli Demaría, Caramelito Carrizo, Rochi Igarzábal, Teté Coustarot, Anabel Sánchez y Priscila Crivocapich, entre otros.
La jornada también contó con un momento musical protagonizado por Juliana Gattas, quien brindó un show para los presentes. Con distintos looks y estilos, los famosos que se acercaron al evento se convirtieron en protagonistas de la jornada y acompañaron una iniciativa que buscó unir a la moda y al entretenimiento con un mensaje de concientización.
LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN MODA ARGENTINA X LA VIDA
Fotos: Movilpress.