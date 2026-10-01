El último miércoles 30 de septiembre, Alcorta Shopping fue escenario de Moda Argentina X LA VIDA, una campaña solidaria que reunió a la industria de la indumentaria y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer.

Del encuentro participaron reconocidas figuras como Nicole Neumann, quien asistió junto a su hija Allegra Cubero, Cami Homs, Iván de Pineda, Carolina Amoroso, Puli Demaría, Caramelito Carrizo, Rochi Igarzábal, Teté Coustarot, Anabel Sánchez y Priscila Crivocapich, entre otros.

La jornada también contó con un momento musical protagonizado por Juliana Gattas, quien brindó un show para los presentes. Con distintos looks y estilos, los famosos que se acercaron al evento se convirtieron en protagonistas de la jornada y acompañaron una iniciativa que buscó unir a la moda y al entretenimiento con un mensaje de concientización.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN MODA ARGENTINA X LA VIDA

Nicole Neumann en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann y Allegra Cubero en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Carolina Amoroso en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Iván de Pineda en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Puli Demaría en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Caramelito Carrizo en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Rochi Igarzábal en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Juliana Gattas en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Cami Homs en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Cami Homs en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Teté Coustarot en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Anabel Sánchez en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Allega Cubero en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Priscila Crivocapich en Moda Argentina X LA VIDA (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.