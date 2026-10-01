La provincia de Córdoba se vio sacudida por una polémica inesperada en el mundo de la música cuartetera: Ulises Bueno tomó la decisión de despedir a su prima hermana, Magui Olave, de la productora Almenara. El conflicto, que venía gestándose desde hace tiempo, explotó en los últimos días y dejó al descubierto una interna familiar que promete nuevos capítulos.

Según la información revelada por Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) la ruptura se produjo hace poco más de una semana, aunque recién ahora trascendió fuera del círculo local. La reconocida cantante y esposa del exfutbolista Matías Suárez fue apartada de la productora en medio de un clima de tensión y reproches por la falta de reconocimiento a su carrera.

Ulises Bueno y Magui Olave (Foto: redes sociales).

Fuentes cercanas aseguran al periodista que, tras el despido, Magui Olave quedó sin representación. El conflicto también salpicó a otros miembros de la familia, como Betty y Juan Carlos Olave, y profundizó la grieta entre los clanes Bueno y Olave.

EL DETONANTE: CELOS PROFESIONALES Y UNA FRASE CON MENSAJE

La relación entre los primos se deterioró cuando Magui Olave sintió que Ulises Bueno priorizaba la carrera de Valentina Márquez, otra artista de la productora, por encima de la suya. Esta situación generó malestar en Magui, quien consideraba que no recibía la importancia que merecía, a pesar de su popularidad en los festivales cordobeses.

El posteo de Magui Olave tras la polémica familiar (Foto: captura de Nuevo Día).

En medio del escándalo, Magui Olave publicó una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo sobre su salida: “La vida tiene una curiosa forma de guiarnos. A veces nos aleja de personas, lugares o situaciones que creíamos imprescindibles, solo para acercarnos a aquello que realmente nos hace bien. Aunque los cambios duelan y la incertidumbre asuste, cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. Confía en el proceso. Lo que hoy no entiendes puede convertirse mañana en la razón por la que todo encajó. Gracias.”

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