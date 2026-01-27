Después de un tiempo de bajo perfil sentimental, Ulises Bueno volvió a ilusionarse en el plano personal. El cantante habría iniciado una nueva relación que combina amor y trabajo.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde aseguró que el romance ya está consolidado y se comenta con fuerza en Villa Carlos Paz.

Según detalló el periodista, Ulises Bueno mantiene una relación con Keila Rodríguez, una community manager de su propia empresa, la productora Almenara. “Desde su entorno me afirman que tiene una relación amorosa con alguien de su empresa y más precisamente con una de sus community managers. En Córdoba esto es un secreto a voces”, explicó Etchegoyen.

Ulises Bueno. Foto. IG | soyulisesbueno

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE ULISES BUENO?

La joven, morocha y cordobesa, habría captado la atención del cantante hace ya varios meses. “A mí me dicen que salen hace meses. Ella se llama Keila Rodríguez y comparten la vida además del laburo”, agregó el comunicador, dejando en claro que el vínculo trascendió lo profesional.

Sin embargo, el inicio de la relación no habría sido del todo tranquilo. Etchegoyen reveló que el romance comenzó en medio de tensiones internas dentro de la productora.“Ulises estaba teniendo algo con otra community manager de su empresa y cuando empezó lo de Keila optó por echarla”, aseguró.

Para cerrar, el periodista aportó un dato contundente: “Tengo el nombre de esta chica e incluso hablé con ella el pasado fin de semana y me confirmó que no trabaja más en la productora. Ulises la despidió cuando empezó su romance con Keila”.