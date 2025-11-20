Ulises Bueno y Flor Vigna quedaron en el centro de un nuevo escándalo que sacudió a Córdoba, luego de que se confirmara que el cantante despidió a Flor Vigna de su productora musical, una decisión que llevaba días circulando en voz baja, pero que recién ahora salió a la luz. La primicia fue revelada por Juan Etchegoyen, quien detalló los motivos detrás de esta ruptura profesional que sorprendió al ambiente.

En Mitre Live, el periodista ab rió su programa con un enigmático que anticipaba el conflicto: un artista había decidido echar a una colega de su propia productora. Minutos después, confirmó la bomba: Ulises Bueno desvinculó a Flor Vigna, quien ya no forma parte de la empresa tras casi cinco meses de trabajo conjunto.

Ulises se puso en modo profesor con Flor Vigna.

CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE FLOR VIGNA Y ULISES BUENO

Según Etchegoyen, la relación profesional nunca terminó de asentarse. Las versiones coinciden en que Flor Vigna y Ulises Bueno no congeniaban en las decisiones creativas y de gestión, lo que generó tensiones internas. Luego de varias conversaciones, optaron por disolver el acuerdo “de mutuo acuerdo”, aunque puertas adentro se habla de diferencias más profundas.

El periodista también reveló que el ego de ambos artistas fue un factor determinante en el quiebre. Dentro de la productora no todos estaban cómodos con la presencia de Flor, y ese clima laboral habría terminado de inclinar la balanza para que Ulises y sus socios tomaran la decisión final.

Otro detalle que generó ruido es el movimiento en redes: aunque Flor sigue aún a la productora, Almenara dejó de seguir a Vigna, marcando un cierre simbólico del vínculo. Por ahora, lo único que queda de su paso por la empresa es una gigantografía colgada en las instalaciones, testigo silenciosa de un proyecto que terminó antes de lo esperado.