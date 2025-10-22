Flor Vigna volvió a sacudir las redes con una publicación que no pasó desapercibida.

La artista subió fotos donde se la ve con los ojos hinchados y visiblemente triste, acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa para Luciano Castro, su ex pareja.

La relación entre Vigna y Castro terminó hace más de un año y medio, y no en los mejores términos. Tiempo después, la cantante reveló que el actor le fue infiel y que Griselda Siciliani, actual pareja de Castro, tuvo un rol clave en la ruptura.

Video: @florivigna

El mensaje de Flor Vigna: dolor, superación y un guiño al pasado

En las imágenes, Flor aparece con el mismo look que tenía cuando estaba en pareja con Castro, lo que alimentó las especulaciones.

“Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal”, escribió, sin nombrar a nadie pero dejando claro que hablaba de una relación que la lastimó.

De fondo, sumó un audio donde se la escucha decir: “A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender pero todos le decimos que no lo atienda”. La frase, cargada de bronca y complicidad, fue leída por muchos como una referencia a su propia historia.

De las lágrimas a la sonrisa: el presente de Flor Vigna

Después de mostrar su costado más vulnerable, Vigna cerró la serie de historias con fotos actuales, donde se la ve radiante y sonriente. “Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos”, escribió, dejando un mensaje de amor propio y superación.

La publicación generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, que no tardaron en notar el guiño a su ex y celebraron la valentía de Flor para hablar de sus emociones y dejar atrás el pasado.