Ulises Bueno atraviesa horas complejas luego de que se conociera un presunto allanamiento en su productora musical, Almenara Network, en medio de una denuncia presentada por un ex trabajador y supuestas irregularidades laborales.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde brindó detalles sobre el procedimiento que habría tenido lugar en las últimas horas en la provincia de Córdoba.

Según relató el conductor, personal policial y agentes de ARCA se habrían presentado en las oficinas de la empresa vinculada al cantante cordobés. El operativo estaría relacionado con una investigación por presuntas inconsistencias en la situación laboral de empleados que trabajan en la firma.

DENUNCIA CONTRA LA PRODUCTORA DE ULISES BUENO

De acuerdo a la versión difundida por Etchegoyen, una de las principales sospechas apunta a que existirían trabajadores no registrados dentro de la estructura de la productora, situación que habría encendido las alarmas y derivado en el procedimiento.

Habrían echado a Cristian Castro de la productora de Ulises Bueno. Foto. IG | soyulisesbueno

Además, el periodista sostuvo que en paralelo se presentó una denuncia por parte de un ex empleado, lo que habría agravado el escenario para el entorno del artista.

IMPACTO INTERNO Y PREOCUPACIÓN ENTRE ARTISTAS

Siempre según la información brindada en el programa, desde la productora habrían solicitado a parte del personal que no asistiera a trabajar mientras se resuelve la situación generada tras el allanamiento.

En ese contexto, también trascendió que algunos artistas vinculados a Almenara Network estarían evaluando alejarse del proyecto ante la incertidumbre que se generó en las últimas horas.

Por el momento, Ulises Bueno no realizó declaraciones públicas sobre el tema.