Mauro Icardi atraviesa un momento de transición profesional luego de finalizar su vínculo con Galatasaray y encontrarse actualmente sin club. Mientras define cuál será el próximo destino de su carrera, el futbolista publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para responder a quienes cuestionan su situación laboral, pero sus palabras generaron una reflexión de Yanina Latorre, quien puso el foco en una de sus frases y cuestionó su definición de lo que significa tener “la vida resuelta”.

Icardi comenzó su publicación con una contundente afirmación: “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”. El delantero acompañó sus palabras con imágenes y videos de sus entrenamientos, algunos junto a su pareja, la China Suárez, y explicó que no considera que estar actualmente sin contrato represente un problema para su futuro profesional.

El posteo de Mauro Icardi sobre (Fotos: captura América y Instagram @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En el mismo mensaje, el futbolista desarrolló esa idea y sostuvo: “Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”. Finalmente, se dirigió a quienes manifiestan preocupación por su situación: “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.

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LA REFLEXIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE “LA VIDA RESUELTA”

A partir de esas declaraciones, Yanina Latorre puso el acento precisamente en la frase con la que Icardi abrió su publicación. “Cuando vos decís: ‘Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta’, vos no tenés la vida más resuelta que otros porque ganaste millones de dólares. Hay gente que no se puede dar el lujo de vivir sin trabajar, pero vos sí”, sostuvo la periodista en su programa radial de El Observador.

Pero Yanina no se quedó únicamente con la cuestión económica. “La vida resuelta no es solamente tener plata. Lo digo en serio. La vida resuelta es tener un lugar de pertenencia, es tener trabajo, es tener amigos, es tener familia, es ser feliz, tener un grupo con quien comerte un asado, una pizza”, explicó al desarrollar su propia definición.

Yanina Latorre y Mauro Icardi (Foto Telefe y El Observador)

En esa misma línea, cuestionó que el dinero y los bienes materiales sean suficientes para considerar que una persona tiene una vida plena. “La vida resuelta no es tener una mansión, comer caviar y andar en avión privado”, afirmó. Para Yanina, existen otras formas de alcanzar bienestar que no dependen de la cantidad de dinero disponible.

Finalmente, la periodista profundizó todavía más su planteo y remarcó: “Si no, sería muy triste la vida, solamente la resolverían los ricos. Hay gente que con un pedazo de pizza, haciendo un cumpleaños en su casa, también tiene la vida resuelta y lo digo de verdad”. De esta manera, el mensaje de Icardi terminó generando una discusión que fue más allá de su presente futbolístico y abrió el debate sobre qué significa realmente tener una vida “resuelta”.

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