A semanas de llegar al país, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y lo mostró en sus redes sociales. Luego de recibir muchas críticas por las recientes publicaciones que venía haciendo, el futbolista hizo oídos sordos y siguió con su vida.

En las últimas horas, el futbolista compartió un breve video que grabó la China Suárez en el parque de su casa de Nordelta. En el mismo se lo ve a Mauro junto a su hija mayor haciendo acrobacias casi imposibles.

“Ella enseñándome”, escribió Icardi junto al video de pocos segundos donde se lo ve intentando copiar las increíbles acrobacias que logra hacer la adolescente. De esta manera, dejó en claro que su vínculo está en buenos términos.

Mauro Icardi sorprendió con sus habilidades para la acrobacia junto a Francesca (Video: Instagram @mauroicardi)

MAURO ICARDI CONFIRMÓ QUE ESTÁ DESEMPLEADO

A horas de compartir en redes sociales varias imágenes y videos donde se lo ve entrenando junto a la China Suárez en el gimnasio de su casa, Mauro Icardi realizó un descargo para responderle a todos los haters.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, arrancó diciendo el futbolista, dejando en claro que aún no tiene contrato firmado.

Por último, agregó: “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.