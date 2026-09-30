En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, surgieron versiones sobre su situación económica y en el programa LAM revelaron datos sobre los bienes que tendría el exfutbolista.

Durante la emisión de América, Ángel de Brito explicó que si bien llamó la atención la venta de la vivienda, Osvaldo no estaría en quiebra como ciruculó. “A muchas le llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota”, dijo el conductor.

Foto: Instagram (@daniosvaldobv)

“Me dijeron que tiene ocho departamentos, pero son cosas que habría dicho él ahí en el hospital”, sumó el periodista y, sobre los trascendidos de que no tendría prepaga, agregó: “Llamó la atención que vaya a un hospital público, puede ir, pero pasó por tres”.

EL COMUNICADO DE LA FAMILIA DE DANIEL OSVALDO

Frente a la ola de versiones, la familia de Daniel Osvaldo emitió un mensaje para llevar tranquilidad y desmentir varias informaciones que circularon. Aclararon que el exjugador no llegó en situación de indigencia ni fue internado en estado grave, sino que “ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito”.

También negaron que le hayan extirpado parte del pulmón, que tenga complicaciones en las piernas o que su cuadro esté relacionado con consumo de sustancias. Además, desmintieron que Osvaldo esté alquilando, según leyó De Brito en el comunicado.

Foto: Instagram (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

Actualmente, Osvaldo permanece internado en terapia por un derrame pleural y su entorno agradeció la atención médica recibida. Mientras tanto, su familia pidió cautela y respeto ante la difusión de información no chequeada.

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