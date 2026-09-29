En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, Ana Oertlinger, su expareja y madre de Gianluca, el hijo mayor del exfutbolista, decidió hacer un contundente pedido público a los medios de comunicación.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Oertlinger pidió que dejaran de contactarla para obtener información sobre el estado de salud de Osvaldo, al considerar que se trata de un momento especialmente delicado para su familia: “A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió la expareja del exjugador, tal como lo informaron en Puro Show.

Luego, Ana explicó los motivos detrás de su pedido y remarcó la incomodidad que le genera ser consultada por la situación personal que atraviesa Osvaldo: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Ana Oertlinger fue pareja de Daniel Osvaldo y es la madre de Gianluca, de 19 años, el primer hijo del exfutbolista. La relación entre ambos quedó expuesta públicamente años atrás, cuando Oertlinger denunció la falta de pago de la cuota alimentaria de su hijo y llevó el conflicto al ámbito judicial.

Ahora, frente a la situación que atraviesa Osvaldo, Ana eligió mantenerse al margen de las versiones y especulaciones y dejó en claro que no brindará declaraciones sobre la salud de su expareja.

El exdelantero está internado desde el 15 de septiembre, cuando ingresó con un fuerte dolor torácico. Los médicos detectaron que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que también afectó sus piernas. Por este motivo, fue sometido a una operación y a una biopsia para determinar el alcance de la afección.

La polémica respuesta de Daniel Osvaldo ante el pedido de aumento de manutención para su hijo

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DANIEL OSVALDO ESTÁ INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA: “ESTÁ MUY DELICADO”

Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo. El exfutbolista y cantante habría sido internado de urgencia en un hospital de Llavallol, donde permanece en terapia intensiva. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, quien aseguró que el cuadro es delicado y que el diagnóstico, por el momento, es reservado.

Según relató el panelista, Osvaldo habría ingresado al centro médico durante la noche y actualmente se encuentra aislado en la Unidad de Terapia Intensiva. “Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón”, explicó.

Al explicar cuál es el diagnóstico que recibió el exjugador, Ochoa señaló que se trata de un derrame pleural derecho, con uno de sus pulmones particularmente comprometido: “Tenía mucha pus, tenía mucho agua”, aseguró Ochoa durante el programa.

El exfutbolista fue visto en una guardia de hospital. Imagen subida a Instagram por @danisovaldobv (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @danisovaldobv (INSTAGRAM)

“Algunos médicos que contacté me esplicaron que esto se da por el deterioro que tiene el cuerpo y que lo causa la droga. Él ahora está muy delicado y en terrapia intensiva. La única persona que está cerca de Daniel es la hermana”, detalló.

Pepe Ochoa: “La verdad es que el cuadro (de Daniel Osvaldo), hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave, y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”.

Y cerró: “La verdad es que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave, y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”.