En una entrevista para el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) Graciela Alfano sorprendió con una reflexión sobre “los chantas” en la Argentina y no dudó en opinar sobre el fenómeno que, según ella, atraviesa a la sociedad.

“Mucho chanta pasa lamentablemente por la Argentina, ¿no te parece? Mucho chanta en todos lados”, lanzó la actriz, en el marco del estreno de la función de prensa de la obra de Agustín ‘Rada’ Aristarán, “Chanta”, y aclaró: “Lo que tiene esta obra es que tiene una connotación negativa que el humorista lo convierte en algo genial”.

Graciela Alfano habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Sin embargo, Alfano fue contundente al describir a este tipo de personajes: “En realidad son seres muy egoístas, que piensan en sí mismos, no piensan socialmente en nadie. Yo no quiero darle a estos personajes, si bien lo hace muy bien Rada, algo divertido, porque son personas que han jorobado a mucha gente, ¿Quién no tuvo un chanta en la vida? Que se acercó, te usó y después, con tanta gente, le sacaron dinero”.

GRACIELA ALFANO HABLÓ DE AGUSTÍN ARISTARÁN: “ME ENCANTARÍA TRABAJAR CON ÉL”

Consultada por el programa de Ciudad Magazine sobre la posibilidad de compartir escenario con Rada, Graciela Alfano no dudó: “Claro, ¿por qué no? Sí, obvio, claro que me gustaría, yo creo que sí, me parece que estaríamos muy bien”.

Sobre la posibilidad de que Aristarán interprete a alguno de sus ex en la serie de su vida, la actriz dijo: “Podría interpretar acualquiera, porque él mira cómo se puede transformar en todo. Yo creo que Rada puede hacerlos a todos”.

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