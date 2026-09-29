El escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. Después de la explosiva entrevista que el político brindó a Moria Casán en La Mañana con Moria, la joven rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de fuertes acusaciones.

Candela compartió una historia de Instagram en la que cuestionó duramente a una persona a la que acusó de haber hablado públicamente sobre su intimidad y de haberla grabado sin su consentimiento: “Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, comenzó escribiendo.

Luego, lanzó una acusación todavía más contundente: “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”, expresó la joven. Y cerró su publicación con una advertencia sobre la disputa judicial que podría generarse a partir de ahora: “¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere querellarme judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, sentenció.

El mensaje de Candela Arizaga. Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

El mensaje de Candela apareció después de la extensa entrevista que Facundo Moyano mantuvo con Moria Casán, donde el dirigente dio su versión sobre el episodio ocurrido con la joven y realizó distintas acusaciones.

Durante la charla, Moyano apuntó contra Diego Storto, quien había sido abogado de Candela, y cuestionó su intervención en el caso. En declaraciones posteriores, Storto también había hablado públicamente sobre su participación y aseguró que había grabado una conversación con autorización de Candela y de otras personas presentes.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

El enfrentamiento entre ambos también quedó reflejado en las declaraciones de Moyano, quien sostuvo que se sentía “recontra extorsionado” y apuntó contra el letrado en distintos momentos de su descargo.

Pero hubo un dato que terminó de ponerle nombre y apellido al destinatario de la publicación. En el programa PrimiciasYa, Damasia Ochoa reveló que se comunicó con Candela luego de su publicación y aseguró que Candela le confirmó que el mensaje que publicó en sus redes estaba dirigido a Diego Gustavo Storto, su exabogado.

¡Tremendo!

Facundo Moyano habló en el programa de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

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LA CONFESIÓN SEXUAL DE FACUNDO MOYANO SOBRE CANDELA ARIZAGA QUE SORPRENDIÓ A MORIA CASÁN

Facundo Moyano visitó La Mañana con Moria y protagonizó un momento particular al hablar sin filtros sobre su relación con Candela Arizaga. El político ahondó en la polémica noche con la joven (por la que terminó detenido) y, ante la pregunta de Moria Casán, terminó revelando detalles de su intimidad.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber sobre la noche que se convirtió en noticia de todos los medios donde se vieron imágenes de Candela corriendo por la calle: “¿Tuvieron noche de sexo?”, le preguntó directamente.

“Sí, el sábado sí”, respondió Facundo, aunque evitó precisar cuántas veces tuvieron relaciones. “No, pará, no me acuerdo cuántos. Sí me acuerdo que hubo sexo”, reconoció Moyano.

Foto: Captura (eltrece)

“La pasamos bien. Tenemos... es muy intenso eso. Creo que alguien dijo, la única verdad que dijeron, que tengo algunos problemas de que me gusta mucho ‘eso’ (habando de las relaciones sexuales), pero es con Candela”, agregó.

“¿Te gusta?”, quiso saber Moria. A lo que esl entrevistado se sinceró: “A los dos, creo que a los dos. Le damos mucho, le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema”.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Sos adicto al sexo?”, disparó la conductora del programa de eltrece. Y Facundo cerró, entre risas nerviosas: “No, no, no. Pero con Candela puede ser que sí”.