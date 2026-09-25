La situación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Marina Calabró lanzó una fuerte declaración sobre el vínculo entre ambos y sobre lo que podría ocurrir si la joven brinda determinada información ante la Justicia.

Durante su programa Primicias Ya, la conductora se refirió a la situación judicial de Moyano: “Facundo tiene cargos graves. La privación ilegítima, las lesiones leves, las lesiones, ponele que las pueda levantar porque ella da otra versión, y el contexto de la violencia de género”, detalló.

Además, Marina aseguró que tuvo acceso a un audio en el que, según relató, Candela habría hablado con una persona de su entorno sobre las sustancias: “Si ella llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”, afirmó la conductora.

Foto: Captura (América)

A partir de esa supuesta declaración, Marina planteó un escenario judicial todavía más complejo para Moyano: “Si ella llega a declarar eso en sede de Fiscalía, le cabe el suministro de estupefacientes. Y ahí va adentro directo (de la cárcel)”, resaltó, contundente.

Finalmente, Calabró volvió a poner el foco en la información que, según afirmó, podría aportar Arizaga ante la Fiscalía: “Si ella habla de las sustancias, de quién las compraba, de cómo llegaron a esa casa y de dónde salieron, va adentro”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que ese eventual testimonio tenga consecuencias judiciales.

Marina Calabró: “Si Candela llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE MARINA CALABRÓ POR EL ESCÁNDALO DE TINI STOESSEL: EL MOTIVO

Marina Calabró protagonizó un momento de profunda emoción en vivo mientras analizaba el conflicto que atraviesa Tini Stoessel a raíz de la auditoría que la cantante habría encargado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio durante los años en los que estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

Durante la emisión de Primicias Ya, la conductora se mostró especialmente movilizada al reflexionar sobre lo que significa para una hija tomar una decisión semejante contra su propio padre: “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto”, expresó Marina, luego de que se hiciera referencia a las conclusiones de la auditoría, que plantearía, entre otras cuestiones, preocupación por el manejo del negocio y la necesidad de determinar si en el pasado pudo haber existido alguna irregularidad, de la cual Tini sería ajena.

Conmovida, Calabró profundizó en la situación: “¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”.

Foto: Captura (América)

Pero Marina también puso el foco en el otro lado de la historia y en el impacto que una situación de estas características puede tener para un padre: “¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana. Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza”, reflexionó.

Y dejó una contundente conclusión sobre el vínculo familiar: “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

La charla tomó un giro inesperado cuando sus compañeros notaron que Marina se había emocionado hasta las lágrimas: “No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, aseguró Calabró, en referencia a su padre, Juan Carlos Calabró, quien murió en 2013.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

La presentadora explicó que todos los temas relacionados con los vínculos entre padres e hijas tienen un efecto especial en ella: “Lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan. Y también me dan como mucha impotencia y mucha bronca porque tengo una cosa de justiciera”, confesó.

En ese sentido, Marina cuestionó las dificultades que muchas veces atraviesan las personas para reclamar judicialmente aquello que consideran propio: “Hay cosas que me parecen tan obvias y tan evidentes. Y no puedo creer que sean tan difíciles de pelear en la Justicia. O que uno se tenga que calzar los guantes e ir a la Justicia para reclamar lo propio y lo obviamente propio. Entonces me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, manifestó.

“Igualmente lo que les digo es emoción. Pero en el fondo es lindo. No es angustia, no es drama. Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más”.