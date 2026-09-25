A pocas horas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, llega un programa especial de Pasapalabra para anticipar todo lo que se viene en el reality de cocina.

Este domingo a las 21, Iván de Pineda estará al frente de una emisión especial en la que distintas figuras se enfrentarán en una competencia cargada de diversión, desafíos y mucho entretenimiento.

Quiénes participan del especial de Pasapalabra

Por un lado, Iván de Pineda recibirá a Vero Lozano, Ian Lucas y Cachete Sierra, quienes formarán equipo para competir en los diferentes juegos del programa.

Enfrente estarán Maru Botana, Mica Viciconte y Lola Latorre, quienes también pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades en una noche especial.

El programa buscará combinar el clásico entretenimiento de Pasapalabra con el clima de expectativa generado por el regreso de MasterChef Celebrity, que prepara una nueva temporada con figuras del espectáculo.

A qué hora ver Pasapalabra Especial MasterChef Celebrity

El especial de Pasapalabra se podrá ver este domingo a las 21, en la previa del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Con Iván de Pineda como anfitrión, las dos equipos protagonizarán una competencia con juegos, desafíos y momentos de humor para palpitar el regreso del reality gastronómico.