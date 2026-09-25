La reflexión de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas en La Noche de Mirtha se había vuelto viral en mayo de 2025, y ahora se actualizó el valor.
“Una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos”, había afirmado Darín frente a Mirtha Legrand a modo de ejemplo aproximado.
La salvedad fue que, tras la polémica nacional que se desató, el protagonista de Lo Dejamos Acá había precisado que se refería a unas empanadas gourmet de su gusto en Barrio Parque, y no las de una rotisería más popular.
En ese momento, Ricardo estaba promocionando El Eternauta y bromeó que con Ariel Staltari comían “6 o 7 empanadas chiquitas”.
Cuánto cuestan las empanadas de Ricardo Darín en septiembre de 2026
Para pedir a domicilio por unidad a un local de Floresta, contactando al local sin intermediarios, tanto la de vacío y provoleta como la de doble bacon cheese burger valen 5.200 pesos, siendo de las más caras y extravagantes.
Por otro lado, las clásicas como las de carne suave o choclo cuestan 4.700 pesos.
En caso de pedir por docena, el pack con tres salsas queda en 52.900 pesos.