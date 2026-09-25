En medio de la conmoción por la muerte de Oscar “El Negro” González Oro, quien falleció a los 74 años en Uruguay, se conocieron detalles de sus últimos meses de vida.

Daniel Hadad, empresario de medios y amigo del reconocido conductor, contó cómo era el vínculo que mantenía con sus amigos cuando su estado de salud comenzó a empeorar.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), Hadad explicó que González Oro atravesaba una enfermedad compleja que le había dificultado considerablemente su movilidad. El periodista se había instalado en Uruguay luego de retirarse de los medios, buscando una vida más tranquila.

Según relató el empresario, el deterioro físico del conductor llevó a que tomara una decisión respecto de sus encuentros con sus seres queridos: no quería que sus amigos lo vieran en el estado en el que se encontraba.

“No me vean así”: la frase que El Negro González Oro les decía a sus amigos

Daniel Hadad reveló que González Oro había comenzado a limitar el contacto con algunos de sus amigos porque prefería que conservaran otra imagen de él.

“Ya a los amigos no quería vernos, decía: ‘No me vean así, guarden otra imagen’. A veces le hacíamos caso, a veces no”, contó Hadad.

La frase refleja el deseo del periodista de que sus amigos lo recordaran por quién había sido y no únicamente por las dificultades físicas que atravesaba durante sus últimos meses.

Hadad también describió la gravedad de la situación: “Ya le imposibilitaba moverse, se caía muy seguido. La verdad que fue feo al final”.

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El empresario recordó, además, la sensibilidad que caracterizaba al conductor más allá de su popularidad en la radio.

“Se fue, sobre todo, un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje, que era genial en la radio, un tipo que hizo una de las últimas revoluciones en la radio. Pero detrás de ese personaje había una persona, un tipo con una sensibilidad muy especial”, expresó.

Nelson Castro contó cómo fue su último contacto con González Oro

Además de las declaraciones de Daniel Hadad, Nelson Castro recordó el último contacto que había tenido con Oscar González Oro, aproximadamente un mes y medio antes de su muerte.

En diálogo con TN, el periodista contó que le había preguntado cómo se encontraba y que recibió una respuesta tranquilizadora.

“Yo había tenido un último contacto con él hace poco tiempo y me decía que él estaba bien”, recordó Castro.

El periodista explicó que conocía algunos de los problemas de salud que González Oro había atravesado anteriormente, entre ellos la diabetes, pero que no estaba al tanto de que enfrentara un cuadro grave en ese momento.

“No estaba al tanto de que estuviera con algún problema determinado”, señaló.

El legado de El Negro González Oro en la radio argentina

Oscar González Oro fue una de las figuras reconocidas de la radiofonía argentina. Su trayectoria estuvo marcada por su trabajo al frente de programas como “El oro y el moro”, el histórico ciclo de Radio 10 que lo convirtió en una voz muy identificada con el medio.

Tras su retiro de la actividad mediática, el periodista se instaló en Uruguay. Sus últimos años estuvieron atravesados por problemas de salud, según los testimonios difundidos tras su fallecimiento.